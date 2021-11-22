Маркус Гисдоль: в Германии все бы мечтали иметь календарь как в России

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

«Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.

Какое место «Локомотив» занял бы в Бундеслиге? Я пытался взглянуть на команду под этим углом, сравнивая с командами, в которых работал ранее, — в чём сильнее, в чём слабее. Но понял, что это невозможно — это совершенно разные коллективы. «Локомотив» точно мог бы играть в Бундеслиге, составлять конкуренцию, но вот какое место бы занял — не отвечу.

Тем более что я до сих пор и сам не знаю силу своей команды. У нас очень много потерь. Когда пришёл, то было немало травмированных — иногда тренировалось 10 человек, 12, 14. Плюс постоянно добавляются дисквалифицированные. Так что судить непросто, да и сравнение с Бундеслигой не играет важной роли. Сейчас нас волнует только то, какое место занимаем в РПЛ», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».