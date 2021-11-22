«Спартак» поздравил Ашота Хачатурянца с назначением на пост президента РПЛ

Московский «Спартак» на своём сайте поздравил Ашота Хачатурянца с назначением на пост президента РПЛ.
«Сегодня на общем собрании Российской Премьер-Лиги состоялись выборы президента лиги.
Участники единогласно проголосовали за Ашота Хачатурянца, который в последнее время исполнял обязанности президента РПЛ, а до этого занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза.
Поздравляем Ашота Рафаиловича и желаем ему успешной работы на благо российского футбола!» — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.
Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.
Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.
- 22 ноября 2021
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