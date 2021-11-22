Гисдоль: в России много мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о футбольной ситуации в России.

«В России живёт 140-150 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. И талантливой молодёжи нет столько, сколько в Англии, Италии, Испании или Германии. Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами. Что нужно для образования? Сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Для того чтобы система воспитания звёзд заработала, нужны годы правильной работы. Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».