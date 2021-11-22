Игорь Ефремов: не было тех, кто особо против переноса тура

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов рассказал о позиции клуба по поводу реформ в РПЛ. Также Ефремов признался, что клубы РПЛ поддержали идею переноса тура для подготовки сборной России к стыковым матчам чемпионата мира.



«По поводу реформ открытая и позитивная позиция. Будем изучать мнения всех клубов и общаться. Но, повторюсь, всё позитивно. По рабочим группам говорить ещё рано.



Если говорить о переносе тура, не было тех, кто особо против.



Что касается первого круга для «Урала», нужно работать и смотреть вперёд. Это футбол, в нём всё бывает. Не буду говорить, что довольны. Настроение в клубе рабочее. Кредит доверия Шалимову? Это к президенту клуба.



Слова Дзюбы про «Урал»? Я вообще их не слышал», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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