Маркус Гисдоль назвал отличие «Локомотива» от предыдущих клубов, в которых он работал

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, чем столичный клуб отличается от предыдущих команд, в которых работал немецкий специалист.

«Здесь совершенно другой базис. С Ральфом, с руководством мы едины в стремлении сделать команду, которая бы быстро переключалась от обороны к атаке, прессинговала, искала кратчайший путь к воротам. Уверен, что у нас будет зрелищный футбол. В «Локомотиве» я вижу, что все работают в одном направлении, нет расхождений во взглядах. В других клубах обычно у тебя есть какие-то рамки, в которых ты должен выжимать максимум. Тебе не дают ни времени, ни особых возможностей, чтобы привить тот стиль, который хотелось бы видеть. В «Локомотиве» я вижу готовность меняться, планы у клуба долгосрочные.

Когда можно будет увидеть «Локомотив» Гисдоля? Не стану называть конкретной даты. Двигаемся шаг за шагом. Уже в первые недели мы проделали большую работу, думаю, вы видите, как меняется команда. Но к прошлому мы ещё порой возвращаемся, как, к примеру, во втором тайме матча со «Спартаком». Это нормальный процесс. Не стану обещать, но, возможно, весной уже смогу сказать: примерно так мы себе это и представляли. В любом случае процесс постановки игры бесконечен», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».