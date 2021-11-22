Ричардс: назначьте Кина главным тренером «Манчестер Юнайтед», он разнёс там полкоманды!

Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс, комментируя увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», предложил назначить на эту должность легенду команды Роя Кина. В настоящее время ирландец является экспертом на британском телевидении. Он неоднократно жёстко критиковал футболистов «МЮ».
«Назначьте Кина главным тренером «Манчестер Юнайтед», он уже разнёс там полкоманды! А если серьёзно, то он был бы отличным тренером. Но его взаимоотношения с игроками… он уже там всех поуничтожал», — цитирует Ричардса talkSPORT.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2021
-
16:40
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:59
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:56
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:02
-
13:01
-
12:58
-
12:31
-
12:25
-
12:01
-
12:00
-
11:57