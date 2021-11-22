Ричардс: назначьте Кина главным тренером «Манчестер Юнайтед», он разнёс там полкоманды!

Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс, комментируя увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», предложил назначить на эту должность легенду команды Роя Кина. В настоящее время ирландец является экспертом на британском телевидении. Он неоднократно жёстко критиковал футболистов «МЮ».



«Назначьте Кина главным тренером «Манчестер Юнайтед», он уже разнёс там полкоманды! А если серьёзно, то он был бы отличным тренером. Но его взаимоотношения с игроками… он уже там всех поуничтожал», — цитирует Ричардса talkSPORT.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).



Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

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