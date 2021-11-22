Гари Невилл: Маурисио Почеттино лучше всего подходит «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал комментарий по поводу того, кто станет будущим наставником «красных дьяволов».

«Я регулярно разговариваю с людьми в «Манчестер Юнайтед» и уверен, что если бы они собирались позвать меня, то это бы уже произошло. Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьётся успеха в другом клубе. Если он выиграет Лигу чемпионов, то «ПСЖ» его не отпустит.

Он всегда был одним из самых ярких кандидатов и единственным, кто, по моему мнению, подходит «Манчестер Юнайтед» с точки зрения основных принципов и ценностей.

Если бы две или три недели назад у «Манчестер Юнайтед» был кто-то, кто готов к работе, я думаю, Уле бы уже ушёл. Люди скажут: Антонио Конте выбрал «Тоттенхэм». Но он никогда не придёт в «Манчестер Юнайтед». Этот совет директоров никогда не собирался его назначать. Я не думаю, что он подошёл бы «МЮ», и не думаю, что в данный момент есть такая возможность, так что им нужно найти кого-то на время, пока не освободится топ-менеджер.

Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую проделал Сульшер за последние три года, чтобы восстановить фундамент для долгосрочного успеха. Уле покидает клуб с нашей искренней благодарностью за его неустанные усилия на посту менеджера и с наилучшими пожеланиями на будущее. Его место в истории клуба всегда будет надёжным, не только благодаря его истории как игрока, но и как великого человека и менеджера, который подарил нам много прекрасных моментов. Уле не может жаловаться, ему дали три года, его поддержали на трансферном рынке. Дэвиду Мойесу дали восемь месяцев и выгнали, так что я не думаю, что Сульшер будет жаловаться на время, которое ему дали, и деньги, которые ему предоставили», — приводит слова Невилла Sky Sports.