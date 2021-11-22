«Спартак» показал потасовку с игроками «Краснодара» в перерыве матча

Пресс-служба «Спартака» опубликовала новый ролик из серии «что осталось за кадром». Он посвящён матчу 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который москвичи проводили в гостях.
На видео попала небольшая потасовка с участием защитника «Спартака» Андрея Ещенко и полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены. Ещенко, по всей видимости, был недоволен грубой игрой соперника. Защитник начал предъявлять Вильене претензии. В итоге футболистов разняли и не дали конфликту разгореться.
Права на видео принадлежат РПЛ. Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
Матч команд закончился победой «Краснодара» со счётом 2:1.
«Краснодар» набрал 24 очка в 15 матчах и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33). Отметим, что «Спартак» не побеждает уже в пяти последних матчах в РПЛ.
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