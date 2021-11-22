Почеттино готов покинуть «ПСЖ», чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», утверждает BBC. По данным источника, аргентинский специалист готов покинуть парижский клуб ради работы с «красными дьяволами».
При этом Почеттино сейчас является наиболее предпочтительной кандидатурой у руководства «МЮ». Ранее сообщалось, что именно его на посту главного тренера хочет видеть и легендарный Алекс Фергюсон.
Нынешний контракт Почеттино с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. При этом уже сообщалось, что аргентинский специалист хочет досрочно покинуть клуб. Он разочарован организацией процессов в «ПСЖ» и некоторыми трансферами. По данным ряда СМИ, «ПСЖ» может отпустить его в случае договорённости с Зинедином Зиданом.
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