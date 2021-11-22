Под руководством Семака «Зенит» забил самые быстрые 300 голов в истории клуба

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (5:1) первый мяч Артёма Дзюбы стал 300-м голом «Зенита» под руководством Сергея Семака. Он стал четвёртым тренером в истории клуба, которому удалось достичь этой отметки. На это ему потребовалось 148 матчей, это лучший результат в истории санкт-петербургской команды.

Первым отметки в 300 голов достиг Павел Садырин в 1995 году в своём 200-м матче с «Зенитом». В 2000 году подобного результата добился Юрий Морозов — на это у него ушло 250 игр. В новейшей истории, в 2013 году, вершина в 300 голов покорилась и Лучано Спаллетти, который уложился в 167 матчей.

При Семаке «Зенит» также показывает самую высокую среднюю результативность в своей истории (2,04 гола за матч).

Примечательно, что 127 голов из 300 забили всего два игрока — Артем Дзюба (66) и Сердар Азмун (61).