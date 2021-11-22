Кэррик: было удовольствием работать с Сульшером, но сейчас я сосредоточен на матче
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался об увольнении с поста наставника команды Уле-Гуннара Сульшера, а также оценил собственные перспективы.
«Для меня было удовольствием работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Оказаться на этой должности — большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче. Мы с нетерпением ждём завтрашнюю игру.
Я готов выполнять обязанности наставника команды столько, сколько потребуется. Будь-то одна игра, две или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне», — цитирует Кэррика пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Завтра, 23 ноября, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
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