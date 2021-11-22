Хачатурянц: я – седьмой президент РПЛ. Цифра семь мне нравится, она очень удачная

Новоиспечённый президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о своём назначении на должность.
«Мне очень нравится цифра семь, она очень удачная. Я седьмой президент РПЛ. На собрании я рассказал, как прошёл аудит. За этот месяц был завершён аудит компании. Результаты, возможно, для некоторых были неожиданными. Что с этим делать дальше — понятно.
Был представлен проект стратегического развития. Сама программа — документ более серьёзный, это требует согласования со всеми клубами РПЛ. Мы договорились, что в трёхмесячный срок мы получим обратную связь. Была утечка, мы хотели взять очень амбициозные задачи. Но это 20-30% от полноценной стратегии, которую мы хотим представить к обсуждению», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 ноября 2021
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