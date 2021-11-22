Хачатурянц рассказал, как будут реализовываться новые проекты в РПЛ

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о планируемых изменениях в структуре управления лигой.

«Вся структура управления будет изменена. Будет введено такое понятие, как проектный менеджмент. Мы надеемся, что в результате согласования стратегии, у нас будет выделено четыре-пять основных проектов. Каждый проект будет возглавлять проектный менеджер. Именно менеджер будет отвечать передо мной, как руководителем за реализацию проекта.

Аудит показал проблемы, но они решаемые. Отсутствовал электронный документооборот. Весь аудит привёл к тем ожиданиям, которые были у меня. Это дефицит, возникший по ряду причин. В том числе и недосчитанным налогам. Это легко решаемые вопросы. Одно из направлений — введение элкетронного документооборота. Думаю, вопросы быстро закроем», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.