Хачатурянц: произошедшее с «Тамбовом» — история регламентов. Такое не должно повторяться

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался по поводу ситуации с банкротством футбольного клуба «Тамбов», а также заявил, что будет лично координировать работы с Роспотребнадзором.
«История с «Тамбовом» — история регламентов. Мы пересматриваем все существующие регламенты. Такие истории не должны повторяться. Поддержка клубов в ковидное время — это работа с Роспотребнадзором. Мы договорились с клубами централизовать эту работу, чтобы все обращения приходили напрямую к нам. Чтобы я, как президент Лиги, вёл координацию работы с этой структурой. Сейчас это самая главная задача, чтобы не потерять своего зрителя, чтобы футбол остался. Клубы с оптимизмом приняли это предложение», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 ноября 2021
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