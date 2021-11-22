Хачатурянц: произошедшее с «Тамбовом» — история регламентов. Такое не должно повторяться

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался по поводу ситуации с банкротством футбольного клуба «Тамбов», а также заявил, что будет лично координировать работы с Роспотребнадзором.

«История с «Тамбовом» — история регламентов. Мы пересматриваем все существующие регламенты. Такие истории не должны повторяться. Поддержка клубов в ковидное время — это работа с Роспотребнадзором. Мы договорились с клубами централизовать эту работу, чтобы все обращения приходили напрямую к нам. Чтобы я, как президент Лиги, вёл координацию работы с этой структурой. Сейчас это самая главная задача, чтобы не потерять своего зрителя, чтобы футбол остался. Клубы с оптимизмом приняли это предложение», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.