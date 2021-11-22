Отчёт для FA: чернокожим и азиатам сложнее быть арбитрами в Англии из-за расизма

Чернокожим и азиатам намного сложнее быть арбитром в Англии из-за дискриминации, утверждается в отчёте судейской комиссии, составленном для Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает The Guardian.



По информации источника, в докладе указывается на то, что расизм мешает небелым судьям подниматься по карьерной лестнице. Также в отчёте приводятся расистские комментарии, которые дал один из делегатов матча в адрес небелого арбитра. Он сказал: «Вы можете быстро бегать, но это всё, на что вы способны».



Некоторые рефери окрестили низшие уровни судейской системы Англии как «кладбище чернокожих». В докладе указывается на то, что в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, а также в судейском комитете FA нет ни одного чернокожего или азиатского арбитра.

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