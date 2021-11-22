Хачатурянц рассказал о грядущих реформах РПЛ

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о реформах чемпионата России.

«Система распределения дохода от прав будет меняться. Это часть новой стратегии. Как она поменяется — вы узнаете, когда я её представлю.

Реформы формата? У нас четыре варианта, которые будут обсуждаться Лигой. Будет выбран один, ориентированный на увеличение количества игр. Какой из вариантов будет выбран? Сейчас сказать сложно. Это будет определено в процессе обсуждения.

Я планирую вынести на обсуждение клубов некоторые изменения в устав. Насколько получит поддержку — будет зависеть от того, насколько я смогу обоснованно представить свою точку зрения. Одно из изменений — буду просить клубы стать 17 голосом в голосовании 16 клубов», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.