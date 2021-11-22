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Хачатурянц: хотим привлечь в РПЛ зарубежных инвесторов

Хачатурянц: хотим привлечь в РПЛ зарубежных инвесторов
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Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил о желании привлечь зарубежных инвесторов в чемпионат России.

«Налоговые льготы — серьёзный вопрос обсуждения, связанный с инвесторами. Хотим, конечно, привлечь зарубежных инвесторов. Это бы подняло интерес к нашему чемпионату. Если у нас станет на два-три больше частных клубов, то интерес резко повысится», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.

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