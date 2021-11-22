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«Бавария» заинтересована в трансфере Педри, клуб готов заплатить больше € 80 млн

«Бавария» заинтересована в трансфере Педри, клуб готов заплатить больше € 80 млн
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Полузащитник «Барселоны» Педри может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 18-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает AS.

По информации источника, немецкий клуб рассчитывает увеличить зарплату испанца в четыре раза, в сравнении с той, которую он получает в «Барселоне». Ради подписания Педри «Бавария» готова побить свой трансферный рекорд. Напомним, на данный момент он составляет € 80 млн. Именно столько было заплачено «Атлетико» в 2019 году за переход защитника Люки Эрнандцеса.

Сделка между «Барселоной» и «Баварией» может состояться либо в зимнее трансферное окно, либо летом.

Контракт Педри с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 80 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол»:

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