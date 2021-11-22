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Левандовски — лучший игрок года по версии Tuttosport

Левандовски — лучший игрок года по версии Tuttosport
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Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. 33-летний игрок получил приз второй год подряд.

По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).

Второе место в голосовании занял полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а третье – нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании приняли участие бывшие футболисты, среди которых Павел Недвед, Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Руй Кошта и другие.

Также Tuttosport определил победителей в других номинациях. Лучшим менеджером года признана директор «Челси» Марина Грановская, лучшим президентом клуба – Оливье Летанг из «Лилля», лучшим агентом – итальянец Федерико Пасторелло, приз за великую карьеру получил Карл-Хайнц Румменигге.

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