Левандовски — лучший игрок года по версии Tuttosport

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. 33-летний игрок получил приз второй год подряд.



По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).



Второе место в голосовании занял полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а третье – нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.



В голосовании приняли участие бывшие футболисты, среди которых Павел Недвед, Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Руй Кошта и другие.



Также Tuttosport определил победителей в других номинациях. Лучшим менеджером года признана директор «Челси» Марина Грановская, лучшим президентом клуба – Оливье Летанг из «Лилля», лучшим агентом – итальянец Федерико Пасторелло, приз за великую карьеру получил Карл-Хайнц Румменигге.