Каррагер: одно слово характеризует последние месяцы работы Сульшера — беспорядочность

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об увольнении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Накануне, 21 ноября, было объявлено об уходе норвежского специалиста.



«Есть только одно слово, которым можно охарактеризовать последние месяцы работы Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»: беспорядочность.



Любому, кто пишет руководству о том, как сменить футбольного тренера, могут быть полезны текущие события на «Олд Траффорд». Просто посмотрите на то, как они это делают, и сделайте наоборот», — цитирует Каррагера The Telegraph.



Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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