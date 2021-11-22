Манджукич стал ассистентом Далича в сборной Хорватии

Бывший форвард сборной Хорватии Марио Манджукич начал тренерскую карьеру. 35-летний экс-футболист назначен ассистентом главного тренера национальной команды Златко Далича, сообщает сайт Хорватского футбольного союза.



Манджукич объявил о завершении карьеры в сентябре этого года. Нападающий выступал за загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и другие клубы.



Сообщая о завершении карьеры, Марио опубликовал небольшое письмо самому себе. В импровизированном письме хорват обратился к самому себе в начале карьерного пути и рассказал о том, что его ждёт.



В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира 2018 года.



Напомним, хорватская команда обеспечила себе участие в чемпионате мира – 2022 в Катаре. В решающем матче за первое место в отборочной группе подопечные Далича обыграли сборную России (1:0).

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