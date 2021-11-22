Грановская — лучший футбольный менеджер года по версии Tuttosport

Директор «Челси» Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером года по версии итальянского издания Tuttosport.



Tuttosport назвал Грановскую архитектором «Челси» и королевой английского футбола.



Марина Грановская – российско-канадский футбольный функционер. В 1997-м она закончила МГУ с отличием и начала работать в «Сибнефти», которой тогда управлял нынешний директор английского клуба Роман Абрамович.



С тех пор Грановская помогает Абрамовичу во многих вопросах в качестве старшего советника, а в 2010 году выступала представителем владельца на советах директоров «Челси». С 2013 года она присоединилась к правлению клуба в качестве директора.



После 12 сыгранных туров «Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. У «аристократов» 29 очков.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:

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