Грановская — лучший футбольный менеджер года по версии Tuttosport

Директор «Челси» Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером года по версии итальянского издания Tuttosport.
Tuttosport назвал Грановскую архитектором «Челси» и королевой английского футбола.
Марина Грановская – российско-канадский футбольный функционер. В 1997-м она закончила МГУ с отличием и начала работать в «Сибнефти», которой тогда управлял нынешний директор английского клуба Роман Абрамович.
С тех пор Грановская помогает Абрамовичу во многих вопросах в качестве старшего советника, а в 2010 году выступала представителем владельца на советах директоров «Челси». С 2013 года она присоединилась к правлению клуба в качестве директора.
После 12 сыгранных туров «Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. У «аристократов» 29 очков.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:
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