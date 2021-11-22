Знатоки футбола проверили свои знания в игре от «Чемпионата»

Седьмая интеллектуальная игра «Чемпионат Brainboy» прошла под эгидой Championat.com в самом центре Москвы — в Hard Rock Café на Старом Арбате. Команды прошли семь сложных раундов, посвящённых футболу и всему, что с ним связано.

Победитель и призёры третьей игры «Чемпионат Brainboy»:

Чемпионами седьмой игры «Чемпионат Brainboy» стала команда «Гарпастум»!



Вторым финишировал «Штаб». Уверенно и мощно провели всю игру и по праву забрали серебро!



Замкнули тройку завсегдатаи пьедестала – «С детства за Лестер». Очередная прекрасная игра! Браво!



Поздравляем тройку лучших и ждём на следующих играх!



Также призы от «Чемпионата» и Hard Rock Cafe получили команды, занявшие 4-е, 12-е и 16-е места!

Следующая игра состоится 6 декабря в 20:00 в Hard Rock Cafe и станет заключительной в «Чемпионате Brainboy», и именно после её окончания станут известны все участники финала.



Если ваша команда не попала в топ-11 по итогам сезона, то это вовсе не означает, что вы не попадёте в финал: после игры состоится лотерея среди команд, которые провели не менее 4 игр за сезон. Таким образом мы определим пять счастливчиков, которые и получат заветные путёвки в финал!