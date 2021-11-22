Полузащитник «Ньюкасла» Сент-Максимен подарил фанату часы за € 2,3 тыс.

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен сделал фанату клуба Майклу Урвину дорогостоящий подарок, сообщает The Sun.
По информации источника, футболист подарил болельщику часы TAG Heuer Aquaracer стоимостью £ 2 тыс. (чуть больше € 2,3 тыс.). Сент-Максимен вручил Майклу часы перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:3).
Урвин высказался о данной ситуации.
«Я посещаю «Сент-Джеймс-парк» уже почти 30 лет и никогда не был так счастлив, как сегодня. Всё благодаря этому великодушному человеку. Он просто подошёл и подарил мне эти часы! Совершенно ошарашен, не могу найти слов! Удачи, мой друг, Аллан», — написал болельщик в «Твиттере».
Сообщение болельщика доступно в «Твиттере».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сент-Максимен сыграл в 12 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Брентфорд»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2021
-
21:25
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:21
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:35
-
19:31
-
18:59
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:22