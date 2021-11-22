Полузащитник «Ньюкасла» Сент-Максимен подарил фанату часы за € 2,3 тыс.

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен сделал фанату клуба Майклу Урвину дорогостоящий подарок, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист подарил болельщику часы TAG Heuer Aquaracer стоимостью £ 2 тыс. (чуть больше € 2,3 тыс.). Сент-Максимен вручил Майклу часы перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:3).

Урвин высказался о данной ситуации.

«Я посещаю «Сент-Джеймс-парк» уже почти 30 лет и никогда не был так счастлив, как сегодня. Всё благодаря этому великодушному человеку. Он просто подошёл и подарил мне эти часы! Совершенно ошарашен, не могу найти слов! Удачи, мой друг, Аллан», — написал болельщик в «Твиттере».

Сообщение болельщика доступно в «Твиттере».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сент-Максимен сыграл в 12 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Брентфорд»:

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