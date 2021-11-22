Теннисист Зверев предложил Дибале перейти в «Баварию». Пауло ответил, что верен «Ювентусу»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала 21 ноября посетил финал Итогового турнира ATP, который проходил в Турине.
После финального матча, в котором немец Александр Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева в двух сетах, Дибала встретился со Зверевым. Как пишет интернет-издание Sky Sport Italia, теннисист сказал аргентинскому футболисту: «Ты будешь здесь ближайшие пять лет (Итоговый турнир будет проходить в Турине до 2025 года — «Чемпионат»)? Если нет, тебе будут рады в Мюнхене».
«Следующие пять лет… Для меня существует только Турин», — ответил Дибала.
Добавим, что Александр Зверев является болельщиком мюнхенской «Баварии».
После финала Итогового Дибала подарил немцу свою футболку. Также Пауло встретился с Даниилом Медведевым. Россиянин второй год подряд добрался до финала турнира, но в 2020 году стал его победителем.
Фото опубликовано в «инстаграме» Пауло Дибалы.
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