Тухель – об Абрамовиче: настоящий фанат. Он влюблён в футбол, хочет всё знать о нём

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о владельце клуба Романе Абрамовиче.
«Я не встречался с ним. Является ли он особенным? Думаю, что он, прежде всего, футбольный фанат — настоящий фанат. Он влюблён в игру, обожает детали, и хочет всё знать о футболе.
Он хочет знать, что происходит на тренировочной базе, мы держим его в курсе. У него искренний интерес и искренняя любовь к футболу, что делает ситуацию особенной.
Абрамович хочет, чтобы мы были конкурентоспособными и демонстрировали правильное отношение к делу. Удивляет то, что он здесь создал, нам повезло работать в таком клубе», — цитирует Тухеля Football.London.
После 12 сыгранных туров «Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. У «аристократов» 29 очков.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:
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