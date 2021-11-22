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Тухель – об Абрамовиче: настоящий фанат. Он влюблён в футбол, хочет всё знать о нём

Тухель – об Абрамовиче: настоящий фанат. Он влюблён в футбол, хочет всё знать о нём
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о владельце клуба Романе Абрамовиче.

«Я не встречался с ним. Является ли он особенным? Думаю, что он, прежде всего, футбольный фанат — настоящий фанат. Он влюблён в игру, обожает детали, и хочет всё знать о футболе.

Он хочет знать, что происходит на тренировочной базе, мы держим его в курсе. У него искренний интерес и искренняя любовь к футболу, что делает ситуацию особенной.

Абрамович хочет, чтобы мы были конкурентоспособными и демонстрировали правильное отношение к делу. Удивляет то, что он здесь создал, нам повезло работать в таком клубе», — цитирует Тухеля Football.London.

После 12 сыгранных туров «Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. У «аристократов» 29 очков.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:

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