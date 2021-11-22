«Вильярреал» заинтересован в трансфере нападающего «Фулхэма» Митровича

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 27-летнего форварда заинтересован «Вильярреал», сообщает Fichajes.net.



По информации источника, благодаря подписанию Митровича, главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери рассчитывает укрепить нападение команды.



Сербский форвард выступает за «Фулхэм» с 2018 года, куда перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» за € 24,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет € 16 млн.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго английского дивизиона, Митрович принял участие в 18 матчах, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Сельта» — «Вильярреал»:

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