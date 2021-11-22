«Вильярреал» заинтересован в трансфере нападающего «Фулхэма» Митровича

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 27-летнего форварда заинтересован «Вильярреал», сообщает Fichajes.net.
По информации источника, благодаря подписанию Митровича, главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери рассчитывает укрепить нападение команды.
Сербский форвард выступает за «Фулхэм» с 2018 года, куда перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» за € 24,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость составляет € 16 млн.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго английского дивизиона, Митрович принял участие в 18 матчах, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.
Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Сельта» — «Вильярреал»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2021
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:21
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:35
-
19:31
-
18:59
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:24