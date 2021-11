Тухель, Манчини и Конте – в числе претендентов на премию The Best лучшему тренеру 2021 год

ФИФА опубликовала список тренеров, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года.



В него вошли Томас Тухель («Челси»), Антонио Конте («Тоттенхэм»/«Интер»), Диего Симеоне («Атлетико»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии/«Бавария»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Лионель Скалони (сборная Аргентины).



Обладателя премии определят по итогам голосования, которое пройдёт с 22 ноября по 10 декабря 2021. Церемония вручения состоится 17 января 2022 года.



Ранее ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира. В число номинантов включены форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, хавбеки «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из «Баварии» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».