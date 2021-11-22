Азмун не поможет «Зениту» в матче с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях своей команды в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

«Не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра.

У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли. Что касается Кузяева — немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) — на последнем, четвёртом месте.