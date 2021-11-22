Михаил Кержаков объяснил плохие результаты российских клубов в еврокубках

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» объяснил, почему российские клубы показывают плохие результаты в европейских турнирах.

«Почему российские клубы стали слабее в еврокубках? Думаю, в нашем чемпионате упала игровая интенсивность, скорости упали. А в европейских — нет, скорее только возросли. Если брать прошлое время, легионеры были более качественного уровня, нежели сейчас. Ну и российские игроки», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте.