Моуринью сдержал обещание, подарив 18-летнему игроку «Ромы» новые кроссовки

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подарил 18-летнему форварду команды Феликсу Афена-Гьяну новые кроссовки.

Таким образом тренер сдержал обещание, которое дал футболисту перед матчем с «Дженоа» (2:0) в Серии А. В этой игре Афена-Гьян вышел на замену и оформил дубль.

После матча Моуринью сказал: «Я обещал купить Феликсу кроссовки, которые ему очень нравятся, они очень дорогие, стоят € 800. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин».

В своём «инстаграме» Афена-Гьян показал новые кроссовки, поблагодарил Моуринью и примерил обновку.

Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тысяч.