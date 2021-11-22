Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью сдержал обещание, подарив 18-летнему игроку «Ромы» новые кроссовки

Моуринью сдержал обещание, подарив 18-летнему игроку «Ромы» новые кроссовки
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подарил 18-летнему форварду команды Феликсу Афена-Гьяну новые кроссовки.

Таким образом тренер сдержал обещание, которое дал футболисту перед матчем с «Дженоа» (2:0) в Серии А. В этой игре Афена-Гьян вышел на замену и оформил дубль.

После матча Моуринью сказал: «Я обещал купить Феликсу кроссовки, которые ему очень нравятся, они очень дорогие, стоят € 800. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин».

В своём «инстаграме» Афена-Гьян показал новые кроссовки, поблагодарил Моуринью и примерил обновку.

Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тысяч.

Новость по теме
Моуринью: я обещал Афена-Гьяну купить бутсы за € 800, если он забьёт «Дженоа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021