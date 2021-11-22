Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стив Брюс хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», он верит, что сможет стабилизировать клуб

Стив Брюс хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», он верит, что сможет стабилизировать клуб
Комментарии

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс хочет вернуться к работе. Английский специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, Брюс считает, что способен стабилизировать обстановку в команде.

Ранее сообщалось, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Напомним, вчера, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Брюс находится без работы с 20 октября, когда его уволили из «Ньюкасла».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Кэмпбелл: может быть, Стив Брюс — неплохой вариант для «Манчестер Юнайтед»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021