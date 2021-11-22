Стив Брюс хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», он верит, что сможет стабилизировать клуб

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс хочет вернуться к работе. Английский специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, Брюс считает, что способен стабилизировать обстановку в команде.
Ранее сообщалось, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».
Напомним, вчера, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Брюс находится без работы с 20 октября, когда его уволили из «Ньюкасла».
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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