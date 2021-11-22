Аллегри: без Лукаку «Челси» играет быстрее и защищается иначе
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт завтра, 23 ноября.
«Завтра мы играем за первое место в группе с лидером Премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов. Без Лукаку они будут больше контратаковать. Лукаку – нападающий-ориентир. Без него они играют быстрее и защищаются иначе.
Дибала? Не знаю, сколько минут он может сыграть, но он тренируется и готов к матчу. На позиции форварда выйдет Мората или Кин, возможно, каждый проведёт по 45 минут. Нам нужно улучшить реализацию, мы создаем хорошие моменты, но часто не хватает последнего паса. Нужно соблюдать спокойствие и не торопиться у чужих ворот», – цитирует Аллегри Football Italia.
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