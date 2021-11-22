«Верона» обыграла «Эмполи» благодаря голу в концовке

«Верона» одержала победу над «Эмполи» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Все голы были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счёт в матче открыл чешский полузащитник Антонин Барак, ему ассистировал коллега по амплуа из Сербии Дарко Лазович. На 67-й минуте «Эмполи» отыгрался – гол на счету защитника Симоне Романьоли. В концовке встречи француз Адриен Тамез забил победный гол с паса Барака.
«Верона» набрала 19 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Эмполи» 16 баллов, команда идёт на 11-м месте.
В следующем туре «Верона» 27 ноября сыграет на выезде с «Сампдорией». «Эмполи» в этот же день примет «Фиорентину».
- 22 ноября 2021
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