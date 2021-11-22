Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Верона» обыграла «Эмполи» благодаря голу в концовке

«Верона» обыграла «Эмполи» благодаря голу в концовке
Комментарии

«Верона» одержала победу над «Эмполи» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счёт в матче открыл чешский полузащитник Антонин Барак, ему ассистировал коллега по амплуа из Сербии Дарко Лазович. На 67-й минуте «Эмполи» отыгрался – гол на счету защитника Симоне Романьоли. В концовке встречи француз Адриен Тамез забил победный гол с паса Барака.

«Верона» набрала 19 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Эмполи» 16 баллов, команда идёт на 11-м месте.

В следующем туре «Верона» 27 ноября сыграет на выезде с «Сампдорией». «Эмполи» в этот же день примет «Фиорентину».

Италия - Серия А. 13-й тур
22 ноября 2021, понедельник. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 Барак – 49'   1:1 Романьоли – 67'   2:1 Тамез – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021