Орлов: как может прийти в голову, что «Зенит» возьмёт Алексея Миранчука?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Зенит».
«Лозунг прогрессировать в еврокубках руководители «Зенита» не снимали. Значит, нужно делать ставку на уровень мастерства в подготовительной работе и приглашённых игроков, которые способны помочь в Лиге чемпионов.
Вот пролетела пуля: «Наши люди поехали в Италию, чтобы Миранчука взять сюда, а Азмуна отдать туда». Ну как может прийти кому-то в голову, что сейчас «Зенит» возьмёт Алексея Миранчука? Он не может там застолбить себе место в основном составе. А в чём причина? В том, что его не научили держать темп 90 минут. И его брат — та же история, и Смолов тоже играет эпизодами. В «Зенит» надо брать таких игроков, которые выдерживают 90 минут», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 22 ноября 2021
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