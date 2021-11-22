Орлов: как может прийти в голову, что «Зенит» возьмёт Алексея Миранчука?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Зенит».

«Лозунг прогрессировать в еврокубках руководители «Зенита» не снимали. Значит, нужно делать ставку на уровень мастерства в подготовительной работе и приглашённых игроков, которые способны помочь в Лиге чемпионов.

Вот пролетела пуля: «Наши люди поехали в Италию, чтобы Миранчука взять сюда, а Азмуна отдать туда». Ну как может прийти кому-то в голову, что сейчас «Зенит» возьмёт Алексея Миранчука? Он не может там застолбить себе место в основном составе. А в чём причина? В том, что его не научили держать темп 90 минут. И его брат — та же история, и Смолов тоже играет эпизодами. В «Зенит» надо брать таких игроков, которые выдерживают 90 минут», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».