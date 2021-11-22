Хави высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой». Игра состоится завтра, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Бенфика» – опытная команда, физически крепкая. Будет сложно, это Лига чемпионов, ритм совсем другим. Мы готовы побороться, и если победим, то выйдем в плей-офф.



Сейчас не время для того, чтобы «Барселона» переоценивала свои силы, но сохранять оптимизм нужно. Команда должна играть смело, идти в атаку и стараться победить. Факт в том, что в прошлый раз мы уступили 0:3.



Я рассматриваю это как возможность, не чувствую никакого дополнительного давления. Это прекрасная возможность выйти в плей-офф и взять реванш. Также мы можем показать, что такое «Барселона», ведь игра пройдёт на нашем поле. Мне нравится такой вызов.



«Бенфика» — прекрасная команда. Я очень уважаю Жорже Жезуша. Мы постараемся вести свою игру, но это будет сложно. Тем не менее мы будем бороться», — цитирует Хави Mundo Deportivo.



После четырёх матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Бенфика» (4) – на 3-м месте.

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