Основной полузащитник «Наполи» пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы

Полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса получил травму в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре итальянской Серии А.

У камерунского футболиста повреждение приводящей мышцы бедра, сообщает официальный сайт «Наполи». Хавбек начал процесс реабилитации. Скорее всего, он пропустит от 20 дней до месяца.

Таким образом, Замбо Ангисса точно не сыграет со «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве в ближайшую среду, 24 ноября. Начало — в 18:30 по московскому времени.

«Наполи» арендовал Замбо Ангисса у английского «Фулхэма» этим летом. 26-летний футболист сразу стал игроком основного состава. В этом сезоне он провёл 11 матчей в итальянском чемпионате.