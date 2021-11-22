«Бавария» может сыграть с киевским «Динамо» без десяти игроков основы

«Бавария» испытывает серьёзные проблемы с составом перед матчем с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб отправился в Киев без восьми игроков. Как сообщает официальный сайт «Баварии», защитник Дайо Юпамекано дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек, а его коллеги по амплуа Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест на коронавирус. Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс отправились на карантин, так как контактировали с заболевшими.
Кроме того, матч с «Динамо» могут пропустить полузащитники Кингсли Коман и Марсель Забитцер, у которых небольшие ушибы. Главный тренер Юлиан Нагельсманн сообщил, что решение по этим игрокам примут уже в день матча. Отметим, что мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.
«Бавария» и «Динамо» сыграют завтра, 23 ноября.
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