«Одно из лучших решений в карьере». Одион Игало — об отказе от трансфера в «Локомотив»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, ныне выступающий за «Аль-Шабаб», рассказал, как на старте европейского футбольного пути получил предложение от московского «Локомотива».

«Мне было хорошо в Норвегии, потом с моим агентом связались представители «Удинезе» и московского «Локомотива». Русские предлагали более выгодный контракт. «Локо» хотел платить мне втрое больше, чем предлагал «Удинезе», поэтому выбор был сложным.

Мы с агентом были в аэропорту, но всё ещё не знали, на какой самолёт садиться – в Россию или в Италию. Это было трудное решение. Мой агент сказал: если выбираешь амбиции – езжай в «Удинезе». Если нужны деньги – переходи в «Локомотив». Я выбрал Италию, а не Россию, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», — приводит слова Игало Africafootunited.