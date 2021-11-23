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«ПСЖ» связался с Зиданом на случай ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» связался с Зиданом на случай ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
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В случае, если действующий наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед», Зинедин Зидан станет новым главным тренером французского клуба, сообщает AS с ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, руководство парижан уже связалось с Зиданом. Француз хочет возглавить «ПСЖ», потому что у него сложились отличные отношения с катарским президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Специалист является лицом чемпионата мира в Катаре.

В Париже считают, что подписание Зидана может убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в команде, потому что Зинедин является кумиром 22-летнего игрока.

В свою очередь, Почеттино хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.

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