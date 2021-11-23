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«Райо Вальекано» уверенно обыграл дома «Мальорку» в матче Примеры

«Райо Вальекано» уверенно обыграл дома «Мальорку» в матче Примеры
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В ночь с 22 на 23 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «Райо Вальекано» Серхи Гвардиола, ему ассистировал Сантьяго Комесанья. Через четыре минуты полузащитник хозяев Альваро Гарсия удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Оскар Трехо.

Гвардиола открывает счёт в матче:

Результативный удар Гарсии:

На 63-й минуте Трехо реализовал пенальти в ворота гостей. На 89-й минуте нападающий «Мальорки» Абдон Пратс забил гол, результативную передачу оформил Анхель Родригес.

Гол Трехо с пенальти:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гваделупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Мигель Гонсалес.

Испания - Примера. 14-й тур
22 ноября 2021, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гвардиола – 16'   2:0 Гарсия – 20'   3:0 Трехо – 63' (пен)   3:1 Пратс – 89'
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