«Райо Вальекано» уверенно обыграл дома «Мальорку» в матче Примеры

В ночь с 22 на 23 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «Райо Вальекано» Серхи Гвардиола, ему ассистировал Сантьяго Комесанья. Через четыре минуты полузащитник хозяев Альваро Гарсия удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Оскар Трехо.

Гвардиола открывает счёт в матче:

Результативный удар Гарсии:

На 63-й минуте Трехо реализовал пенальти в ворота гостей. На 89-й минуте нападающий «Мальорки» Абдон Пратс забил гол, результативную передачу оформил Анхель Родригес.

Гол Трехо с пенальти:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гваделупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Мигель Гонсалес.