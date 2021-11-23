«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей

Антон Смирнов, агент голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, раскрыл подробности финансовой задолженности «Зенита» перед своим бывшим вратарём.

У сине-бело-голубых есть задолженность перед Лунёвым по премиальным и отпускным. Сумма долга «Зенита» составляет около 50 млн рублей, сообщил Смирнов в прямом эфире на YouTube-канале «Рашен Football».

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.