Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «ПСЖ» считают, что новым главным тренером клуба станет Зидан

Игроки «ПСЖ» считают, что новым главным тренером клуба станет Зидан
Комментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» считают, что новым главным тренером клуба станет Зинедин Зидан, сообщает Marca.

По данным источника, игроки парижан уверены, что назначение Зидана может произойти в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в случае, если действующий главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб, то Зинедин Зидан станет новым главным тренером парижан. Руководство парижан уже связалось с Зиданом.

Француз хочет возглавить «ПСЖ», потому что у него сложились отличные отношения с катарским президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Почеттино хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения. Также сообщалось, что специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Кто может возглавить «Манчестер Юнайтед». 7 претендентов Кто может возглавить «Манчестер Юнайтед». 7 претендентов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021