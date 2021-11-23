Игроки «ПСЖ» считают, что новым главным тренером клуба станет Зидан

Футболисты «Пари Сен-Жермен» считают, что новым главным тренером клуба станет Зинедин Зидан, сообщает Marca.

По данным источника, игроки парижан уверены, что назначение Зидана может произойти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в случае, если действующий главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб, то Зинедин Зидан станет новым главным тренером парижан. Руководство парижан уже связалось с Зиданом.

Француз хочет возглавить «ПСЖ», потому что у него сложились отличные отношения с катарским президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Почеттино хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения. Также сообщалось, что специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».