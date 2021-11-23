Месси впервые прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые высказался о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны».
«Хави — тренер, который много знает и прекрасно команду детства. Он очень важный человек для молодых людей, и я не сомневаюсь, что именно он заставит «Барселону» сильно вырасти», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на Marca.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В первом матче под руководством Хави «Барселона» обыграла «Эспаньол» в чемпионате Испании со счётом 1:0.
В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил 1 гол.
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