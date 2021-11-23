Болельщику «Лиона», который кинул бутылку в Пайета, грозит тюремный срок

Болельщик «Лиона», который бросил бутылку в футболиста «Марселя» Димитрий Пайета может получить тюремный срок, сообщает Lequipe.

По данным источника, также его могут запретить посещать стадион и наложить денежный штраф в размере € 3,7 тысяч.

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.

Позже стало известно, что «Лион» наказан одним домашним матчем без зрителей из-за этого инцидента. «Лион» проведёт без зрителей матч с «Реймсом», который состоится 1 декабря.