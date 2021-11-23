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Дом Ансу Фати ограбили, пока его семья смотрела футбол по телевизору

Дом Ансу Фати ограбили, пока его семья смотрела футбол по телевизору
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Дом футболиста «Барселоны» Ансу Фати ограбили во время матча 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», сообщает Marca.

Воры проникли на верхний этаж, откуда забрали деньги, драгоценности и часы, а семья игрока наблюдала за игрой по телевизору в гостиной, расположенной на первом этаже. Некоторые звуки насторожили родственников Ансу Фати, которые немедленно позвонили в полицию. Когда прибыль патруль воры уже скрылись. При этом, сигнализация и камеры видеонаблюдения были выключены.

Отметим, что это был первый матч на посту главного тренера «Барсы» для легенды клуба Хави. 41-летний специалист возглавил «Барселону» две недели назад, сменив Рональда Кумана.

Каталонская команда набрала 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (17) идёт 11-м.

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