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Ренату Саншеш близок к переходу в «Милан»

Ренату Саншеш близок к переходу в «Милан»
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Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш близок к переходу в «Милан» летом в качестве свободного агента, сообщает Football Italia.

«Милан» большой клуб с историей. Мне нравится эта команда. Я говорил со своим агентом, так что я знаю, какие клубы мной интересуются, а какие нет, но сейчас я не могу вам ничего сказать. Но я знаю, что готов к новому вызову. Если поступит предложение, то рассмотрю его», – комментирует интерес итальянского клуба Саншеш.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне португалец провёл на поле 8 матчей за французский клуб, в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 30 млн.

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