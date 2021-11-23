Ренату Саншеш близок к переходу в «Милан»
Поделиться
Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш близок к переходу в «Милан» летом в качестве свободного агента, сообщает Football Italia.
«Милан» большой клуб с историей. Мне нравится эта команда. Я говорил со своим агентом, так что я знаю, какие клубы мной интересуются, а какие нет, но сейчас я не могу вам ничего сказать. Но я знаю, что готов к новому вызову. Если поступит предложение, то рассмотрю его», – комментирует интерес итальянского клуба Саншеш.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала».
В текущем сезоне португалец провёл на поле 8 матчей за французский клуб, в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 30 млн.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
05:24
-
05:00
-
04:40
-
03:59
-
03:41
-
03:20
-
02:59
-
02:35
-
02:16
-
01:59
-
01:38
-
01:16
-
00:57
-
00:57
-
00:57
-
00:40
-
00:28
-
00:23
-
00:20
-
00:06
-
00:00
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:32
-
23:23
-
23:21
-
23:06
-
22:59
-
22:44
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:20
-
22:15
Партнерский контент