Пау Торрес объяснил, почему решил остаться в «Вильярреале»
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Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес объяснил, почему решил остаться в «Вильярреале», несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэм Хотспур» этим летом.
«Тяга к игре в Лиге чемпионов в команде из родного города была сильнее. Президент не оказывал на меня давление, хотя они могли бы заработать на мне много денег. Я ценю это», – цитирует Торреса The Guardian.
Ранее сообщалось, что испанский защитник может перейти в лондонский клуб летом за € 60 млн.
В текущем сезоне Торрес провёл на поле 14 матчей. Защитник отметился одним забитым мячом. В прошлом же сезоне вместе с «Вильярреалом» завоевал кубок Лиги Европы. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 50 млн.
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