Тухель — о контракте Рюдигера: эта ситуация не влияет на него психологически

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с контрактом защитника Антонио Рюдигера. Соглашение немца с клубом истекает летом следующего года, стороны продолжительное время ведут переговоры, но пока не пришли к согласию.
«Это не влияет на него психологически, это не влияет на его качества и абсолютно не влияет на его отношение. Сейчас он полностью предан «Челси».
Я убеждён, что он чувствует доверие, уважение и любовь со стороны клуба и болельщиков. Он играет в самой конкурентной лиге, играет в клубе, где он действительно важен и который ему идеально подходит, так что давайте подождём и будем надеяться, что всё хорошо закончится.
Антонио знает свою роль, принимает её и действует на максимуме в этом плане. Мы многого требуем, а он многое даёт. Думаю, хорошие отношения всегда помогают мне как тренеру и идут на пользу каждому игроку. Мы хотим установить такие стандарты и поддерживать их. На данный момент ситуация обстоит таким образом, и теперь в наши с Антонио обязанности входит поддержание таких отношений», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
- 23 ноября 2021
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