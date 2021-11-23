«Я на стороне Карпина». Глеб — об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался по поводу ситуации с отказом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«С приходом Карпина игра сборной России поменялась в лучшую сторону. По сравнению с чемпионатом Европы уж точно. Пока по результату можно только хвалить.

История с Дзюбой? Я всё-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос. Незаменимых нет, это я точно могу сказать. У меня у самого была похожая ситуация в «Барселоне», — приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, Артём Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В октябре игрока вызвали в национальную команду, но он отказался от приглашения, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в обиде игрока и в его разногласиях с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На ноябрьские матчи Карпин уже Дзюбу не вызвал, заявив, что «это тренерское решение».